Снова утепляемся! Синоптики рассказали о погоде в Москве на 12 марта

Облачная погода с прояснениями и кратковременный снегопад во второй половине дня ожидаются в Москве сегодня, 12 марта. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Согласно прогнозу, температура воздуха в регионе будет чуть ниже климатической нормы — около 0 градусов в столице, –3…+2 градуса в Подмосковье. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет отметки в 740 мм рт. ст.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что погода весной "изменчивей капризной женщины". В метеоцентре рассказали, когда снег окончательно исчезнет со столичных улиц и начнёт пригревать солнышко.