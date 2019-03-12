Это конец. Названа дата выхода финальной серии "Теории большого взрыва"

Читайте также

Это конец. Названа дата выхода финальной серии "Теории большого взрыва"

1363

Согласно заявлению сценаристов популярного сериала, финальный эпизод будет достаточно грустным.

Финальный эпизод 12-го сезона популярного американского телевизионного сериала "Теория большого взрыва" выйдет 16 мая этого года. Об этом сообщает Deadline.

Сценаристы заявили, что заключительный эпизод будет отличаться от других серий — его продолжительность составит один час. Также сценаристы добавили, что финальный эпизод будет грустным.

Напомним, в конце августа прошлого года стало известно, что "Теорию" закончат на 12-м сезоне. Всего комедия получит 279 эпизодов (это рекорд для ситкомов). Сериал начали показывать в 2007 году. У шоу есть "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль (эту награду сериал получал несколько раз).

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×