Это конец. Названа дата выхода финальной серии "Теории большого взрыва"

Согласно заявлению сценаристов популярного сериала, финальный эпизод будет достаточно грустным.

Финальный эпизод 12-го сезона популярного американского телевизионного сериала "Теория большого взрыва" выйдет 16 мая этого года. Об этом сообщает Deadline.

Сценаристы заявили, что заключительный эпизод будет отличаться от других серий — его продолжительность составит один час. Также сценаристы добавили, что финальный эпизод будет грустным.

Напомним, в конце августа прошлого года стало известно, что "Теорию" закончат на 12-м сезоне. Всего комедия получит 279 эпизодов (это рекорд для ситкомов). Сериал начали показывать в 2007 году. У шоу есть "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль (эту награду сериал получал несколько раз).