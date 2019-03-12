Лайф публикует видео задержания авиадебошира на борту рейса Оренбург — Москва

На кадрах видно, как сотрудники полиции, держа буйного пассажира за руки, выводят его из лайнера.

Задержание буйного пассажира на борту самолёта Оренбург — Москва попало на видео. Как ранее сообщалось, инцидент произошёл накануне, 11 марта, около 20:30, после чего 37-летнего пьяного мужчину вывели из самолёта в аэропорту Оренбурга.

На кадрах видно, как сотрудники полиции, держа авиадебошира за руки, выводят его из лайнера. Сам нарушитель при этом громко кричит и пытается вырваться.

— Слышь ты! Никуда я не пойду! Ты что, тупой? — кричит авиадебошир.

В МВД рассказали, что мужчина нецензурно выражался и мешал работе экипажа, не реагируя при этом на замечания бортпроводников.

Лайф писал, что известно об инциденте стало благодаря депутату Госдумы Юрию Мищерякову, который летел в Москву тем же рейсом.