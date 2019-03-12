После столкновения лодки с кораблём у берегов Китая пропали 12 рыбаков

В общей сложности в воде оказалось 14 моряков, но двоих из них удалось оперативно спасти.

Рыбацкая лодка столкнулась с кораблём у побережья восточной китайской провинции Чжэцзян. Экипаж малого судна из 14 человек вынужден был искать спасения в море. По данным агентства Синьхуа, 12 из них до сих пор не удалось обнаружить.

Инцидент произошёл в акватории уезда Дайшань сегодня ночью, когда лодка возвращалась в порт. В результате столкновения с лайнером рыболовецкое судно затонуло. Двоих удалось достать из воды, остальные пока считаются пропавшими без вести.

В район проведения поисково-спасательной операции направлено несколько судов. Пропавших рыбаков также пытаются искать с воздуха.