Погрязли в долгах. Фонд кино подал в суд на Enjoy Movies

Как выяснилось, компания, которая занимается производством фильмов, не выплатила фонду деньги за ленту "Алладин".

Фонд кино подал иск к кинокомпании Enjoy Movies. Сумма — 112,9 миллиона рублей. Карточка дела была зарегистрирована Арбитражным судом Москвы. Об этом сообщает агентство "Москва".

Оказалось, Фонд кино выделил компании Enjoy Movies деньги для создания фильма "Алладин". Это было ещё в 2016 году. После кинокомпания должна была вернуть деньги фонду, но этого так и не произошло. Долг Enjoy Movies — самый большой среди всех 24 компаний — должников Фонда кино по состоянию на февраль 2019 года.

Напомним, кинокомпания Enjoy Movies принадлежит братьям Сарику и Гевонду Андреасянам и Георгию Малкову. В 2017 году компания планировала объявить себя банкротом.