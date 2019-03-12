Депутат предложил строить дома с кладбищами для животных

Парламентарий заявил, что останки, которые некоторые хозяева хоронят прямо на клумбах, становятся потенциальным источником эпидемий.

Жилые дома со специальными зонами для выгула домашних животных, а также их дальнейшего погребения предложил строить депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Соответствующую инициативу народный избранник направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

Петров указал на дефицит специальных площадок для выгула и, как следствие, недовольство многих жильцов замусоренностью дворов продуктами жизнедеятельности животных.

— Не менее опасна и ситуация, когда умерших питомцев хоронят прямо в клумбах и газонах рядом с домом — останки зверей становятся потенциальным источником заболеваний и эпидемий, — цитирует РИА "Новости" слова депутата.

Ранее Лайф писал, что палеонтологам удалось найти фрагменты ранее неизвестных динозавров.