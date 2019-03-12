Астрофизик назвал примерную дату падения на Землю советской межпланетной станции

Макдауэл не исключает, что аппарат выдержит прохождение через атмосферу и рухнет на кого-нибудь.

Межпланетная станция "Космос-482", которую СССР запустил к Венере, может упасть в любой части Земли в начале-середине 2020-х годов. Этот прогноз озвучил американский космический эксперт, астрофизик Джонатан Макдауэл, указав вероятность подобного исхода как 1 к 10 тысячам.

— Если это спускаемая капсула, она может пережить падение в атмосфере Земли и ударить о поверхность. В этом случае я ожидаю обычного 1 к 10 тысячам шанса упасть на кого-нибудь, — написал астрофизик в последнем отчёте о событиях в космосе.

Макдауэл отметил, что техническое средство хотя и плотное, но не содержит ядерных материалов и поэтому не вызывает серьёзного беспокойства. Он также отверг возможность падения станции на Землю в нынешнем году, о чём пишет западная пресса.

"Космос-482" должен был называться "Венера-9" из-за предполагаемой планеты назначения. Однако вывести аппарат на межпланетную орбиту не удалось, и в итоге зонд вращается вокруг Земли.