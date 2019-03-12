В Кузбассе суд приостановил работу предприятия из-за чёрного снега

По факту загрязнения воздуха в Киселёвске и Прокопьевске возбуждены два уголовных дела.

В Кемеровской области суд приостановил деятельность горно-обогатительной фабрики "Прокопьевская" на 60 суток после выпадения чёрного снега. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что предприятие работало с превышением нормируемых показателей вредных веществ в атмосферном воздухе. На фабрике отсутствует пылеулавливающее оборудование на погрузочной станции, а работы по пылеподавлению не проводятся в полном объёме.

Иск о приостановлении деятельности другого предприятия — обогатительной фабрики "Черкасовская" — сейчас рассматривается в суде. В отношении фабрики возбуждено административное дело.

Как ранее сообщал Лайф, в феврале жители нескольких городов Кемеровской области стали жаловаться в соцсетях на чёрный снег.