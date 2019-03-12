В России стало больше больных одновременно туберкулёзом и ВИЧ

В то же время количество больных только туберкулёзом в стране удалось заметно сократить.

По данным на конец прошлого года в России на учёте состояли более 31 тысячи человек, у которых были одновременно диагностированы туберкулёз и ВИЧ-инфекция. Ещё в 2014 году таких людей было 25,5 тысячи, сообщает Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

При этом эксперты-медики отмечают, что по итогам 2018 года количество людей, больных одним туберкулёзом, снизилось. В 2017 году таких было более 70 тысяч человек, по итогам 2018 года таких зарегистрировано 65 тысяч.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что специалисты зарегистрировали более 86,5 тысячи новых случаев заражения ВИЧ в России за прошлый год. А буквально вчера Минтруд России приступил к разработке плана для работодателей, согласно которому служащие смогут пройти тест на ВИЧ прямо на рабочем месте.