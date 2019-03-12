"Играл до последнего дня". Актёр Князев рассказал о профессионализме Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш был настоящим мастером своего дела и мог так собраться перед спектаклем, что никто не замечал его плохого самочувствия. Об этом Лайфу рассказал его ученик и коллега народный артист России Евгений Князев.
По словам актёра, 14 марта на сцене Театра имени Вахтангова должен был идти спектакль "Бенефис", где главную роль играл Этуш. Но предполагалось, что в случае неважного самочувствия артиста зрители увидят другую постановку.
— Но то, что он собирался играть до самого последнего момента, самого последнего дня, так оно и случилось. Он играл до последнего дня, — подчеркнул Князев, добавив, что Этуш оставил большой след не только как актёр, но и как человек.
Напомним, народный артист СССР скончался 9 марта на 97-м году жизни. Его дочь Раиса рассказала, что причиной смерти отца могли стать проблемы с сердцем. Лайф ведёт прямую трансляцию прощания с актёром.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени