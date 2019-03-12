"Играл до последнего дня". Актёр Князев рассказал о профессионализме Этуша

По словам артиста, 14 марта на сцене Театра имени Вахтангова должен был идти спектакль "Бенефис", где главную роль играл именно Владимир Этуш.

Народный артист СССР Владимир Этуш был настоящим мастером своего дела и мог так собраться перед спектаклем, что никто не замечал его плохого самочувствия. Об этом Лайфу рассказал его ученик и коллега народный артист России Евгений Князев.

По словам актёра, 14 марта на сцене Театра имени Вахтангова должен был идти спектакль "Бенефис", где главную роль играл Этуш. Но предполагалось, что в случае неважного самочувствия артиста зрители увидят другую постановку.

— Но то, что он собирался играть до самого последнего момента, самого последнего дня, так оно и случилось. Он играл до последнего дня, — подчеркнул Князев, добавив, что Этуш оставил большой след не только как актёр, но и как человек.

Напомним, народный артист СССР скончался 9 марта на 97-м году жизни. Его дочь Раиса рассказала, что причиной смерти отца могли стать проблемы с сердцем. Лайф ведёт прямую трансляцию прощания с актёром.