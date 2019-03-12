Заплатил $12,5 тысячи. Макгрегора отпустили под залог после нападения на фаната

Ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора отпустили под залог в 12,5 тысячи долларов после того, как он напал на фаната. Об освобождении спортсмена сообщила газета Mirror.
Представители эпатажного бойца говорят, что Макгрегор полностью готов сотрудничать со следствием.
Как уже сообщал Лайф, рано утром в Майами-Бич боец выходил из отеля, когда поклонник заметил его и решил сфотографировать. Макгрегору это не понравилось: в бешенстве он выхватил гаджет из рук оппонента и разбил. Фанат оценил ущерб в тысячу долларов.
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