Житель Киева зверски избил соседа за громкую музыку — видео

Чтобы выманить его из квартиры, агрессивный мужчина попросил позвонить в дверь девушку. Момент избиения записали камеры видеонаблюдения (18+).

В Киеве мужчина жестоко избил своего соседа за громкую музыку днём. Об этом в посте в Facebook сообщила жительница дома, в котором произошло избиение.

На опубликованных кадрах с камеры наблюдения видно, как в дверь звонит девушка, просит соседа открыть. Рядом с ней стоит мужчина, однако из квартиры его не видно.

Когда сосед открывает дверь, девушка просит его сделать музыку потише, он отвечает отказом. После в квартиру врывается её рассвирепевший приятель. Он начинает избивать соседа, выволакивает его в коридор.

Мнения пользователей относительно конфликта разделились. Кто-то назвал избиение схваткой гориллы и подростка, а кто-то написал, что молодой человек получил по заслугам.

— Как себя вёл, такое и отношение, — написал один из пользователей.

В избитом молодом человеке опознали "Эдика". По словам Василия Бетейкина, Эдик обычно не реагирует на просьбы соседей, днём и ночью громко слушает музыку.

Ранее Лайф писал, что в Анапе мужчина застрелил соседей, в доме которых громко играла музыка.