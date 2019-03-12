Житель Киева зверски избил соседа за громкую музыку — видео

В Киеве мужчина жестоко избил своего соседа за громкую музыку днём. Об этом в посте в Facebook сообщила жительница дома, в котором произошло избиение.
На опубликованных кадрах с камеры наблюдения видно, как в дверь звонит девушка, просит соседа открыть. Рядом с ней стоит мужчина, однако из квартиры его не видно.
Когда сосед открывает дверь, девушка просит его сделать музыку потише, он отвечает отказом. После в квартиру врывается её рассвирепевший приятель. Он начинает избивать соседа, выволакивает его в коридор.
Мнения пользователей относительно конфликта разделились. Кто-то назвал избиение схваткой гориллы и подростка, а кто-то написал, что молодой человек получил по заслугам.
— Как себя вёл, такое и отношение, — написал один из пользователей.
В избитом молодом человеке опознали "Эдика". По словам Василия Бетейкина, Эдик обычно не реагирует на просьбы соседей, днём и ночью громко слушает музыку.
Ранее Лайф писал, что в Анапе мужчина застрелил соседей, в доме которых громко играла музыка.
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