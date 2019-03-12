Курс евро упал ниже 74 рублей впервые с 25 февраля

Курс евро опустился ниже 74 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Снизившись на 0,29%, стоимость европейской валюты достигла 73,99 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов Мосбиржи.

Добавим, что в последний раз евро оценивался в сумму ниже 74 рублей 25 февраля текущего года.

Ранее Лайф писал о падении курса доллара. Читайте в нашем материале, насколько надёжны накопления в американской валюте и как защитить валютные сбережения.