Вылетел из-под колёс. Огромный стальной болт пробил череп сибиряку

Томография показала, что под раздробленной правой скуловой костью мужчины находилось инородное тело размером 6,2 х 2,5 см.

В городе Лесосибирске в Красноярском крае 30-летний мужчина ожидал автобус на обочине, как вдруг из-под колёс проезжающего грузовика ему в лицо прилетел неизвестный крупный предмет. В карете скорой помощи его доставили в больницу, где томография показала, что это был стальной болт, который пробил скулу и задел глаз.

— 4−5 костей были сломаны в голове. Если бы болт вошёл на сантиметр иначе, это была бы смерть, — рассказали Лайфу в краевой клинической больнице, куда был переведён пострадавший.

Челюстно-лицевые хирурги удалили из верхнечелюстной пазухи мужчины болт размером шесть на два сантиметра. Из металлической сетки ему сформировали дно глазницы.

— Благодаря мастерству врачей краевой больницы, всё обошлось. Надеюсь, зрение восстановится. Жаль, что я даже номера грузовика не заметил. Водитель, наверное, и не знает, что чуть не убил меня нечаянно, — сказал пострадавший.

Сейчас он уже выписан из больницы, его жизни ничего не угрожает. Однако сибиряка ожидает длительный процесс по восстановлению зрения.