Названы регионы России с самым высоким уровнем смертности

В среднем по стране, по итогам 2018 года, на тысячу населения умерло 12,4 человека.

Самые высокие показатели смертности в России зафиксированы в Псковской и Тверской областях. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

В 2018 году в этих областях на тысячу населения умирало 16,8 человека.

Также высокие показатели были зафиксированы в Новгородской, Ивановской и Владимирской областях.

Меньше всего людей в России умирает на Кавказе и на Севере. Так, в Ингушетии на тысячу населения умерло три человека, в Чечне — 4,2, в Дагестане — 4,8.

В Кабардино-Балкарии и Якутии на тысячу населения умерло 7,8 человека, а в Тюменской области — 7,9.

Такую ситуацию связывают со структурой населения перечисленных регионов — чем больше молодёжи, тем ниже показатели смертности и наоборот.

Как отмечается, средний по стране показатель смертности в 2018 году остался таким же, каким был в 2017 году, — 12,4 человека на тысячу населения.

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