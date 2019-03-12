Названы регионы России с самым высоким уровнем смертности

Самые высокие показатели смертности в России зафиксированы в Псковской и Тверской областях. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
В 2018 году в этих областях на тысячу населения умирало 16,8 человека.
Также высокие показатели были зафиксированы в Новгородской, Ивановской и Владимирской областях.
Меньше всего людей в России умирает на Кавказе и на Севере. Так, в Ингушетии на тысячу населения умерло три человека, в Чечне — 4,2, в Дагестане — 4,8.
В Кабардино-Балкарии и Якутии на тысячу населения умерло 7,8 человека, а в Тюменской области — 7,9.
Такую ситуацию связывают со структурой населения перечисленных регионов — чем больше молодёжи, тем ниже показатели смертности и наоборот.
Как отмечается, средний по стране показатель смертности в 2018 году остался таким же, каким был в 2017 году, — 12,4 человека на тысячу населения.
Ранее эксперты назвали основные причины смерти российских мужчин и женщин.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени