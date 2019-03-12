Смертники атаковали позиции сирийской армии в Хаме

Смертники предприняли попытку атаки на позиции правительственных войск в районе города Мхарде на севере провинции Хама. Как сообщает РИА "Новости", сирийская армия отразила нападение террористов.
При нападении погиб один сирийский военнослужащий, ещё четверо получили различные травмы. Добавим, что военным удалось ликвидировать несколько террористов.
Как сообщал Лайф, 9 марта двое детей подорвались на мине в селении Наджм-эз-Зухур провинции Хама. Фугас заложили боевики, когда контролировали этот район.
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