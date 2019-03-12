"У нас с ним классная история". Maruv обещает болеть за Лазарева на Евровидении

Также певица заявила о желании поддержать всех, кто "будет делать крутой перформанс и что-то интересное".

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, назвала фаворита конкурса. В прямом эфире в "Инстаграме" певица призналась, что сейчас поддерживает представителя России Сергея Лазарева.

— Надо смотреть на номер, выступления. Понятно, из-за моего хорошего отношения к Серёже у нас с ним классная интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать, — объяснила Анна Корсун.

Она также заявила о желании посмотреть выступления остальных конкурсантов и поддержать людей, "которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное". При этом сама Maruv претендовать на участие в Евровидении больше не собирается — "находилась на отборы на всю жизнь".

Кроме того, исполнительница напомнила о масштабных гастролях в России, которые начнутся уже в апреле 2019 года. Всеукраинский тур Maruv пообещала начать в конце лета или в начале осени.

Ранее Лайф писал, что победительница национального отбора Maruv отказалась ехать на музыкальный конкурс из-за "кабальных условий контракта".