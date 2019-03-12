Британка после инсульта заговорила с русским акцентом

Пройдя восстановление, женщина занимается волонтёрской деятельностью в благотворительной службе.

Пожилая женщина, всю жизнь прожившая в Великобритании, перенесла инсульт и прошла долгую реабилитацию. Однако, когда она снова смогла заговорить, окружающие услышали у неё русский акцент, сообщает Liverpool Echo.

69-летней Роуз Гриффитс, у которой случился инсульт прямо на работе — в супермаркете Asda, врачи давали неутешительные прогнозы насчёт восстановления. Ведь у неё отнялась правая сторона тела, она не могла ходить, забыла, как читать и писать.

Женщина смогла перебороть недуг, встать на ноги и писать левой рукой. Но вот её речь изменилась, она стала говорить с русским акцентом, через какое-то время он сменился на восточноевропейский, а затем — на немецкий.

— Мои прелестные дочери никогда не сдавались, они помогли мне восстановиться до моего нынешнего состояния... Я никогда не верну свой собственный акцент. Но раз я могу говорить снова, мне всё равно, какой у меня акцент, — призналась изданию женщина через пять лет после инсульта.

Ранее Лайф рассказывал, как житель другого английского города — Мансфилда — из-за воспаления позвоночника перестал ходить, однако также восстановился благодаря поддержке близких.