У москвича в фитнес-клубе украли Rolex за 700 тысяч

Стремление совершенствовать своё тело, как оказалась, не всегда приводит к положительным результатам. В этом убедился житель Москвы, которому один поход в фитнес-клуб обошёлся более чем в 700 тысяч рублей. Как сообщили в столичном главке МВД РФ, именно столько стоили часы, которые у него украли.

На время занятий 29-летний мужчина оставил дорогостоящие Rolex в шкафчике в раздевалке. Когда он вернулся, часов не оказалось. Инцидент произошёл 6 марта в период с 18:44 до 19:44 в фитнес-клубе на улице Земляной Вал. Сумма ущерба составила 705 тысяч рублей. Полиция ищет вора.

Ранее Лайф писал, что у безработного жителя Зеленограда угнали внедорожник Range Rover стоимостью порядка шести миллионов рублей.