Медведев пообещал проверить проект строительства завода на Байкале

Глава правительства пояснил, что нельзя создавать ситуацию, которая ухудшила бы экологическую обстановку вокруг озера.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства завода по разливу воды на озере Байкал. Об этом сообщает ТАСС.

— Я пока не готов сказать, что он (проект) плохой или хороший, но с учётом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение всё это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам, — заявил глава правительства на встрече с членами сборной команды России на Универсиаде в Красноярске.

Медведев отметил, что тема строительства завода стала очень острой, добавив, что получает много сообщений в соцсетях по этому поводу.

Премьер напомнил, что несколько лет назад лично принял решение о прекращении деятельности целлюлозно-бумажного комбината, который много лет загрязнял озеро Байкал.

Ранее Лайф сообщал, что на одиночный пикет против строительства завода на Байкале вышел Сергей Зверев. После этого короля гламура вызвали в полицию.