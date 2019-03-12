Медведев пообещал проверить проект строительства завода на Байкале

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства завода по разливу воды на озере Байкал. Об этом сообщает ТАСС.
— Я пока не готов сказать, что он (проект) плохой или хороший, но с учётом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение всё это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам, — заявил глава правительства на встрече с членами сборной команды России на Универсиаде в Красноярске.
Медведев отметил, что тема строительства завода стала очень острой, добавив, что получает много сообщений в соцсетях по этому поводу.
Премьер напомнил, что несколько лет назад лично принял решение о прекращении деятельности целлюлозно-бумажного комбината, который много лет загрязнял озеро Байкал.
Ранее Лайф сообщал, что на одиночный пикет против строительства завода на Байкале вышел Сергей Зверев. После этого короля гламура вызвали в полицию.
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