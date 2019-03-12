Песков анонсировал встречу Путина и Миллера

Сегодня президент России Владимир Путин работает в Москве, у него запланирована встреча с председателем совета директоров Газпрома Алексеем Миллером. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— (Президент — Прим. Лайфа) позанимается делами нашей газовой корпорации, — рассказал представитель Кремля.
Песков отметил, что Путин традиционно получает доклады о том, как обстоят дела с российскими инвестпрограммами и международными проектами.
Ранее Лайф писал о том, что газовая директива ЕС не повлияет на срок реализации "Северного потока — 2".
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