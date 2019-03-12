Минтруд рассказал, кому сложнее всего найти работу

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали сферы, в которых количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий. Как следствие, среди таких специалистов много безработных.

— Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации, — уточнили в разговоре с RT в Минтруде.

Ранее в ведомстве рассказали, представители каких профессий быстрее всего могут найти работу. В списке — врачи и средний медперсонал, а также охранники, строители, работники пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности.