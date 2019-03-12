СМИ: Хантсман и бизнесмены из США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

Посол США в РФ Джон Хантсман и представители американского бизнеса намерены бойкотировать ПМЭФ, который пройдет 6–8 июня. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, причиной послужил арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, который и сейчас находится под стражей.

FT уверяет, что об этом Хантсман заявил представителям американского бизнеса на встрече в феврале. При этом в дипмиссии США никак не стали комментировать сообщения СМИ.

Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. Они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. Как писал Лайф, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви.