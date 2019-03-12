Кремлю известно об опасениях иностранного бизнеса из-за ареста Калви

В связи с этим Россия заверила партнёров в приверженности созданию максимально комфортных условий.

Кремлю известно об опасениях представителей иностранного бизнеса в связи с арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном бойкоте ПМЭФ бизнесменами из США из-за дела Калви.

— Первое — мы действительно знаем. И, действительно, через различные бизнес-ассоциации, организации представители бизнеса не только американского, но из других стран, высказывали свои опасения в связи с делом Майкла Калви, — подтвердил он.

По словам Пескова, российская сторона заверила торгово-экономических партнёров в своей приверженности созданию максимально комфортных условий для иностранного бизнеса и инвесторов. Он подчеркнул, что эта позиция, заявленная президентом.

Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. Они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. Как писал Лайф, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что посол США в РФ Джон Хантсман и представители американского бизнеса намерены бойкотировать ПМЭФ, который пройдёт 6–8 июня, из-за ареста Калви.