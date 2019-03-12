Путин посетит ПМЭФ, который пройдёт в июне

Президент РФ Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум, который состоится 6-8 июня. Об участии лидера страны в форуме сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Безусловно, это форум, где Путин традиционно принимает участие, традиционно участвует в пленарном заседании и в других форматах на полях форума, — сказал представитель Кремля.

Песков не стал рассказывать, кого из гостей ждут в Петербурге. Он только добавил, что в этом году ПМЭФ обещает стать "значимым событием в мировой форумной жизни".