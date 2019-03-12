Песков подчеркнул, что речи о передаче Курил не идёт

Представитель Кремля отметил, что нельзя не принимать во внимание позицию россиян по данному вопросу.

Россией и Японией ведётся "очень терпеливая, спокойная работа" над заключением мирного договора, но речь о передаче или непередаче Курильских островов Токио не идёт. В этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, речь не идёт о том, чтобы отдавать острова или не отдавать острова. Речь идёт о том, что ведётся весьма скрупулёзная работа с нашими японскими партнёрами по теме заключения мирного договора, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, предполагает ли заключение соглашения передачу территорий.

Он назвал общеизвестной позицию россиян по вопросу Курил, о которых свидетельствуют скрупулёзные социологические исследования. Песков подчеркнул, что "невозможно не принимать во внимание" настроения народа.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса, большинство жителей Курильских островов против передачи территорий Японии.