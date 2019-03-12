На счету — $15 млрд. Самым богатым жителем Лондона оказался россиянин

В топ-5 городов с самым большим количеством миллиардеров, кроме Лондона, вошли Пекин, Москва, Гонконг и Нью-Йорк.

Самым богатым жителем Лондона стал российский бизнесмен Михаил Фридман. Как сообщает Forbes, состояние основателя "Альфа-Групп" оценивается в 15 миллиардов долларов.

Всего же в британской столице живёт 55 миллиардеров, совокупный капитал которых оценивается в 226 миллиардов долларов. В то же время лишь 20 бизнесменов из этого списка являются гражданами Великобритании.

Лондон занял пятое место в рейтинге городов с самым большим количеством миллиардеров. Он уступил таким городам, как Пекин, Москва, Гонконг и Нью-Йорк.

Как писал Лайф, ранее Forbes опубликовал список богатейших людей мира и в нём было восемь россиян.