В Кремле сравнили с рэкетом враждебное отношение США к "Северному потоку – 2"

Ранее в Штатах не исключили, что могут ввести дополнительные санкции против проекта.

В Кремле оценили новые заявления США о возможности введения новых санкций против проекта "Северный поток — 2". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает враждебное отношение Штатов к этому проекту, сравнивая его с "почти рэкетом".

— Враждебное и неконкурентное отношение США к этому чисто экономическому проекту хорошо известно, это не новость. Мы все отдаём себе отчёт в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством только на международном уровне, — поясняет представитель Кремля.

Песков отмечает, что в Москве такой подход Вашингтона считают неприемлемым. Он также предлагает Штатам подумать, как сделать их газ конкурентоспособным, не вводя для этого санкции.

Как уже сообщал Лайф, Вашингтон рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против "Северного потока — 2", заявил министр энергетики США Рик Перри.