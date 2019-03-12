В Приморье увеличилась популяция краснокнижных амурских тигров

Всего в России этих редких животных около полутысячи. Охота на них строго запрещена.

Популяция краснокнижного амурского тигра в Приморском крае выросла на 15% благодаря хорошей кормёжке и природоохранной деятельности. Об этом сообщил директор регионального департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов.

— Сейчас в Приморском крае насчитывается 420–440 особей, — цитирует его пресс-служба краевой администрации.

Амурский тигр занесён в Международную красную книгу как один из самых редких хищников планеты. Всего в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, а также в ЕАО обитает около 530 особей. Охота на них запрещена.

Ранее Лайф писал, что в Набережных Челнах в отделении полиции поселился тигрёнок. Раньше его хозяевами были наркоторговцы.