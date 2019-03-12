И. о. главы Рязани сопроводили под стражей из мэрии

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И. о. главы Рязани сопроводили под стражей из мэрии

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Сергей Карабасов. Фото: мэрия Рязани

По словам депутата рязанской думы Алексея Захарова, Карабасов и Савин были задержаны.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в мэрии Рязани. И. о. главы города Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин покинули здание вместе с сотрудниками силовых служб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Это не задержание. В сопровождении представителей правоохранительных органов они уехали из администрации, возможно, для проведения беседы, — пояснили в мэрии.

Собеседник агентства уточнил, что подробностей в администрации города не знают.

В свою очередь, депутат рязанской думы Алексей Захаров сообщил, что Карабасов и Савин были задержаны. Он отметил, что у здания мэрии дежурит микроавтобус. По данным Захарова, проверка связана с делом городского Фонда капитального ремонта.

Сергей Карабасов был назначен исполняющим обязанности главы администрации Рязани в сентябре 2017 года. До этого времени он занимал должность министра природопользования Рязанской области.

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