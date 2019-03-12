Клара Новикова о Владимире Этуше: У меня были такие с ним трогательные отношения

Как отметила юмористка, у народного артиста СССР была удивительная радость жизни.

Народная артистка России Клара Новикова вспоминает о Владимире Этуше как о человеке с фантастическим оптимизмом.

— Такая у человека радость жизни. У меня были такие с ним трогательные отношения, — добавила она.

Юмористка вспомнила забавный случай, когда они, а также сатирик Аркадий Арканов были в жюри конкурса в Геленджике. И Этуш, узнав, что Арканову 80 лет, в шутку назвал писателя мальчишкой.

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни. Лайф ведёт прямую трансляцию прощания с актёром.