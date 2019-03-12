ОП РФ предлагает всем регионам провести фестиваль "Крымская весна" в 2020 году

Общественная палата (ОП) РФ предлагает сделать фестиваль "Крымская весна" ежегодным и провести его во всех регионах страны. Об этом сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев на пресс-конференции, посвящённой проведению этого фестиваля в Москве.

— Правильная идея — распространить фестиваль в следующем году. Многие в регионах увидят этот праздник трёхдневный в Москве, и я думаю, что это станет хорошим поводом приглашать коллег из Крыма в свои города, — заявил Фадеев.

Он отмечает, что Крым для нашей страны уникален. Фадеев поясняет, что полуостров — это регион с огромной концентрацией исторических ценностей.

Фестиваль "Крымская весна" пройдёт 16–18 марта на 13 площадках Москвы. Мероприятие посвящено празднованию пятилетия воссоединения Крыма с Россией.