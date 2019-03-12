Renault подняла цены на свои автомобили в России

Отмечается, что машин прошлого модельного года изменения стоимости не коснулись.

Корпорация Renault подняла в России цены на четыре модели: седаны Logan и Logan Stepway, а также хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway. Все комплектации этих машин 2019 года выпуска обойдутся на 10–14 тысяч рублей дороже.

Теперь стартовая стоимость Renault Logan 2019 модельного года составляет 564 тысячи рублей, топовая комплектация обойдётся в 825 тысяч рублей. Logan Stepway в зависимости от модификации будет стоить от 675 990 до 871 990 рублей, хэтчбек Sandero — от 564 000 до 802 990 рублей, а Sandero Stepway — от 722 990 до 910 990 рублей.

По данным агентства "Автостат" , перечисленные седаны и хэтчбеки Renault 2018 модельного года сохранили прежние ценники.

Ранее Лайф писал, что эксперты подсчитали количество кроссоверов и внедорожников, которые ездят по дорогам России.