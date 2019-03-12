"Шоу начинается". Apple представит в этом месяце "убийцу" Netflix

Ранее в Сети уже неоднократно появлялись намёки на то, что команда из Купертино готовит стриминговый сервис.

Компания Apple анонсировала презентацию новых устройств. Мероприятие пройдёт 25 марта, а его слоганом стала фраза It`s show time ("Пришло время шоу"). Что именно будет представлено — пока не известно, однако, согласно информации Reuters, речь пойдёт о новом видео- и телесервисе американской корпорации.

Согласно источникам агентства, запуск стриминговой площадки состоится в апреле. Он будет включать в себя подписку на контент CBS, Starz и Viacom. Также в настоящий момент ведутся переговоры с НВО.

Напомним, Apple давно намекает на новый сервис. Компания потратила 2 миллиарда долларов на производство собственного контента, а также контракты с мировыми звёздами (среди них телеведущая Опра Уинфри). Платформа может стать конкурентом сервисов Netflix и Amazon.