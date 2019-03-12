Гостям фестиваля "Крымская весна" пообещали гастрономический рай с деликатесами

Гостей фестиваля "Крымская весна", который пройдёт в Москве с 16 по 18 марта, ждёт гастрономический рай. Около 300 столичных ресторанов разработали специальное меню, которое включает в себя различные деликатесы, известные на полуострове. Об этом сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Например, в ресторане "Грабли" будут блюда из крымской рыбы, в ресторане "Мясо&Рыба", начиная с 15 марта, будет объявлен месяц крымской рыбы, — отметил Немерюк.

Среди деликатесов, которые приготовят на площадках фестиваля, — жареная барабулька, азу по-татарски, лагман, крымские чебуреки и плов из баранины. Также гостей мероприятия ждёт и специальное меню по крымским винам.

— Будут и дегустации, а также можно будет просто выпить вино с крымскими блюдами, — отмечает Немерюк.

Напомним, фестиваль "Крымская весна", посвящённый пятилетию воссоединения полуострова с Россией, пройдёт 16-18 марта на 13 столичных площадках. Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата РФ, организатором — правительство Москвы.