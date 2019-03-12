Теперь в Подмосковье. Полицейские нашли ещё одну пятилетнюю девочку-маугли

Первая малышка была спасена 10 марта из московской квартиры, заваленной мусором и грязью.

Пятилетняя девочка-маугли обнаружена в квартире дома в Раменском районе Подмосковья. Найти малышку удалось благодаря соседям, которые вызвали полицию. Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксению Мишонову.

— Полицейские в одной из квартир в Раменском обнаружили пятилетнюю девочку после того, как услышали из-за дверей громкий детский плач, — рассказала омбудсмен.

Аппарат подмосковного уполномоченного взял дело под контроль. Уже сделаны запросы в правоохранительные органы, начались поиски родственников малышки. О состоянии ребёнка ничего не сообщается.

Это уже второй случай обнаружения девочки-маугли за последние несколько дней. 10 марта из квартиры на Ленинградском шоссе спасли больную, грязную малышку. Ребёнка экстренно госпитализировали, а её мать задержали. Женщина рассказала, почему бросила дочь одну дома.