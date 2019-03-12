Вынесли ювелирку. В Москве обокрали квартиру главы "Сибура"

Ювелирные украшения были украдены в период новогодних праздников, в полицию Конов обратился лишь сейчас.

В Москве обокрали квартиру российского долларового мультимиллионера, генерального директора компании "Сибур" Дмитрия Конова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, из квартиры в одном из домов в Коробейниковом переулке вынесли ювелирные украшения. Сумма ущерба пока не установлена.

Украшения были украдены в период новогодних праздников, однако в полицию 48-летний глава правления нефтехимической компании обратился лишь в марте.

Отметим, что в 2018 году, по данным Forbes, состояние Конова составляло 500 миллионов долларов. Мультимиллионер занял 194-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России — 2018.

Напомним, весной 2016 года Конов женился на фотомодели Катарине Конкс. На свадьбу глава "Сибура" потратил 40 миллионов рублей.