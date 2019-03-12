СМИ: Валентин Гафт госпитализирован в Москве

Народный артист РСФСР Валентин Гафт доставлен в одну из столичных клиник. Как сообщает телеграм-канал "112", 83-летний актёр сам обратился к медикам, а они уже настояли на внеплановом обследовании и стационарном лечении.
По информации телеграм-канала, причиной обращения стало резкое ухудшение состояния здоровья артиста.
Как писал Лайф, в мае 2018 года состояние здоровья Гафта также вызывало беспокойство поклонников, однако сам артист заявил, что паниковать не стоит.
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