"Игра престолов" по-русски. В Липецкой области сожгли Короля Ночи

Читайте также

"Игра престолов" по-русски. В Липецкой области сожгли Короля Ночи

9

Фото: © vk/Святослав Селезнёв

Местные жители решили необычным способом отпраздновать завершение недели Масленицы.

На Масленицу в археологическом парке "Аргамач" (Липецкая область) местные жители сожгли чучело Короля Ночи. Это персонаж из сериала "Игра престолов", который является предводителем армии мёртвых.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/seleznews" target="_blank">vk/Святослав Селезнёв</a></p>

Фотографии сожжения чучела были опубликованы на сервисе Imgur и форуме "Пикабу". Внимание на фотографии уже обратили англоязычные пользователи.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/seleznews" target="_blank">vk/Святослав Селезнёв</a></p>

Оказалось, в "Аргамаче" Короля Ночи сжигают с 2017 года. Правда, такое действо нравится далеко не всем. На это отреагировал на своей странице "ВКонтакте" организатор праздника Павел Семёнов.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/seleznews" target="_blank">vk/Святослав Селезнёв</a></p>

Больше всего за русские традиции переживают люди, делающие в пяти русских словах семь грамматических, две пунктуационные и одну смысловую ошибку. Ругаются, клянут, требуют запретить.

Павел Семёнов

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×