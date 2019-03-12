"Игра престолов" по-русски. В Липецкой области сожгли Короля Ночи

На Масленицу в археологическом парке "Аргамач" (Липецкая область) местные жители сожгли чучело Короля Ночи. Это персонаж из сериала "Игра престолов", который является предводителем армии мёртвых.
Фотографии сожжения чучела были опубликованы на сервисе Imgur и форуме "Пикабу". Внимание на фотографии уже обратили англоязычные пользователи.
Оказалось, в "Аргамаче" Короля Ночи сжигают с 2017 года. Правда, такое действо нравится далеко не всем. На это отреагировал на своей странице "ВКонтакте" организатор праздника Павел Семёнов.
Больше всего за русские традиции переживают люди, делающие в пяти русских словах семь грамматических, две пунктуационные и одну смысловую ошибку. Ругаются, клянут, требуют запретить.
Павел Семёнов
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