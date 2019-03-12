"Нужно себя подзаряжать". Медведев рассказал, что каждое утро занимается спортом

По его словам, он катается на велосипеде, плавает, проводит время в тренажёрном зале.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что каждое утро делает зарядку, катается на велосипеде и плавает. Своим спортивным распорядком он поделился на встрече с тренерами и студентами — членами сборной РФ на Универсиаде.

— Занимаюсь, зарядку делаю, и говорю не ради того, чтобы просто пропагандировать правильный, здоровый образ жизни, я каждое утро занимаюсь. Если у меня получается, это часа полтора где-то, — отметил Медведев.

Глава кабмина пояснил, что его зарядка включает несколько составляющих — катание на велосипеде, тренировка в зале и плавание. Он считает, что "без зарядки невозможно": внутренние ресурсы когда-нибудь заканчиваются — и "нужно себя постоянно, как аккумулятор, подзаряжать".

Ранее Медведев вручил золотые медали Универсиады хоккеистам сборной России, которые в решающем поединке победили Словакию со счётом 2:1.