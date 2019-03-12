Путин поручил Миллеру подготовить предложения по ускорению газификации страны

Зампред совета директоров "Газпрома" отметил, что в 2018 году было добыто на 5,7% больше газа, чем в 2017 году.

Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили вопрос газификации регионов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— У меня к вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, предложения компании "Газпром" по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами Российской Федерации, — обратился российский лидер к Миллеру.

Председатель правления ПАО "Газпром" отметил, что в течение 10 лет максимум страна выйдет на такой уровень газификации, который позволит сказать, что этот вопрос в России полностью решён.

Миллер уточнил, что, когда начиналась программа газификации регионов, прирост составлял порядка 1,5%. По итогам 2019 года в "Газпроме" планируют увидеть прирост 1%.

Миллер сообщил, что в 2018 году "Газпромом" было добыто 497,6 миллиарда кубометров газа — на 26,6 миллиарда кубометров больше, чем в 2017 году.

Ранее Лайф писал, что "Газпром" построил треть газопровода "Северный поток — 2".