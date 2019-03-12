Песков напомнил, что в российском законодательстве нет понятия "кровная месть"

Так представитель Кремля отреагировал на заявление спикера чеченского парламента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать высказывания спикера парламента Чечни о "кровной мести". Представитель Кремля только напомнил, что такого понятия нет в российском законодательстве.

— В целом вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Всё-таки мы живём в правовом государстве, — отметил Песков.

При этом слова Магомеда Даудова он не стал комментировать. Представитель Кремля отметил, что он не видел заявление спикера республиканского парламента, в связи с чем не будет браться его оценивать.

Ранее сообщалось, что Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, назвав его своим врагом. При этом спикер парламента Чечни добавил, что "убивать его не собирается".