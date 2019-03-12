"Он сделал очень много для людей". Эммануил Виторган рассказал о дружбе с Этушем

Артист выразил уверенность, что память о легендарном актёре останется у миллионов людей.

Народный артист России Эммануил Виторган рассказал, что поддерживал отношения с Владимиром Этушем и вне театра. При этом старшего коллегу он описал как человека, который очень много сделал для людей.

— Когда мы смотрели на экран либо на сцену этого славного театра (Театр им. Вахтангова. — Прим. Лайфа), мы понимали, что человек должен жить по-человечески. Вот этим он и жил всю свою жизнь, — отметил актёр.

При этом Виторган выразил уверенность, что память о Владимире Этуше останется у миллионов людей.

Напомним, легендарный актёр скончался 9 марта в возрасте 96 лет. Воспоминаниями о нём поделились артисты Евгений Князев, Виктор Добронравов, Клара Новикова. Сегодня Этуша аплодисментами проводили из родного театра в последний путь.