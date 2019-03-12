Актёр из сериала "Опера" подорвался на снаряде

Зейфер наведался в квартиру к родителям, где решил "испытать" найденный в парке боеприпас.

Ранее судимый актёр Валентин Зейфер, сыгравший в сериале "Опера", попал в больницу с огнестрельно-взрывными ранениями обеих стоп и голени. По данным 78.ru, он подорвался на авиационном патроне для малокалиберных автоматических пушек времён ВОВ.

Инцидент произошёл в квартире дома на улице Лёни Голикова в Петербурге, где живут родители Зейфера. Актёр утверждает, что нашёл снаряд в парке Александрино. Когда он швырнул патрон об пол, тот сдетонировал. Во время инцидента он был пьян.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Незаконное хранение оружия".

На счету Зейфера девять работ в различных фильмах и сериалах. Главная из них — роль Ромы Грекова в сериале "Опера-1. Хроники убойного отдела". Последняя работа актёра — эпизодическая роль в фильме "Я" в 2009 году.