Twitter запускает экспериментальное приложение для заядлых пользователей

Сейчас оно работает в тестовом режиме и сильно отличается от классического варианта.

Компания Twitter запустила новое приложение для обмена сообщениями. Сервис получил название twttr. Приложение предназначено для наиболее вовлечённых пользователей.

Новый сервис представляет собой сообщество вокруг социальной сети — по сути, это внутренняя программа для Twitter. Сейчас приложение работает в тестовом режиме и предлагает новое концептуальное решение для ленты сообщений: теперь записи больше похожи на текстовые сообщения, чем на привычную ленту.

Бета-приложение доступно только на iOS. В настоящий момент можно записаться на тест.