Валентин Гафт: Надеюсь немножечко пожить — у меня 15-го спектакль

Народный артист РСФСР в беседе с Лайфом опроверг информацию о своей госпитализации.

Прославленный актёр театра и кино Валентин Гафт с иронией отнёсся к слухам о своей госпитализации. Народный артист РСФСР признался, что готовится к спектаклю, поэтому ему сейчас не до болезней: нужно ещё "немножечко пожить".

— Вы знаете, это кто-то распускает слухи, это чушь собачья! Я 15-го буду играть спектакль, — заявил Валентин Иосифович Лайфу. — Кто-то настаивает на том, что я тяжело болен. Но я надеюсь немножечко ещё пожить.

Напомним, что, по информации СМИ, 83-летний актёр был сегодня доставлен в одну из столичных клиник. Гафт якобы сам обратился к медикам в связи с ухудшением самочувствия, а уже они настояли на внеплановом обследовании и стационарном лечении.

Прошлой весной состояние здоровья Гафта также вызывало беспокойство поклонников, однако сам артист заявил, что паниковать не стоит.