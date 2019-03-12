Экс-советник Трампа заявил, что США преувеличивают угрозу "Северного потока — 2"

По мнению американского эксперта, свободный рынок расставит всё по своим местам.

Власти США сильно преувеличивают угрозу "Северного потока — 2" для европейской энергобезопасности. Такого мнения придерживается Дэвид Бэнкс, экс-советник президентов США Дональда Трампа и Джорджа Буша — младшего, сообщает РИА "Новости".

— Моё мнение по "Северному потоку — 2" отличается от общепринятого. Я не так обеспокоен доминированием России на энергетическом рынке ЕС, — пояснил Бэнкс.

По мнению эксперта, способности России уменьшит сила рынка, а США продолжат рост как один из крупнейших газовых экспортёров.

— Я не вижу такой уж большой угрозы от "Северного потока — 2", как видят её другие, —подчеркнул Бэнкс.

Эксперт отметил, что российским корпорациям, таким как "Газпром", может потребоваться серьёзно вкладываться в инфраструктуру из-за ужесточения Евросоюзом требований по выбросам парникового газа.

В таком случае, по мнению Бэнкса, Соединённые Штаты оказываются в выигрыше, а конкурентное преимущество российской компании в виде более низких цен на газ может быть нивелировано.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против "Северного потока — 2". В Кремле враждебное отношение Соединённых Штатов к проекту сравнили с рэкетом.