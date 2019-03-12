Прямая трансляция: Комментарий тренеров после финала по хоккею на Универсиаде

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Прямая трансляция: Комментарий тренеров после финала по хоккею на Универсиаде

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Фото: ©L!FE/Андрей Тишин

Российская хоккейная сборная обыграла словаков в финале Универсиады со счётом 2-1. Игру комментируют наставники двух команд:

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