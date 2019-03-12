На "Крымской весне" покажут полотна с пейзажами полуострова

Посетители смогут увидеть редкие картины Айвазовского, включая "Штиль у крымских берегов".

Картины с пейзажами Крыма будут представлены на фестивале "Крымская весна", который откроется в столичном парке "Зарядье" 16 марта. Об этом рассказала на пресс-конференции генеральный директор музейно-выставочного центра РОСИЗО Софья Грачёва.

— Одно из наиболее ярких полотен — это картина Василия Журавлёва "Слёт планеристов в Коктебеле". Будут представлены редкие полотна Айвазовского, например "Штиль у крымских берегов", — сообщила она.

По словам Грачёвой, нашумевшей картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи на выставке не будет — полотно передано в Русский музей для участия в посвящённой полуострову выставке. Однако она отметила, что гору Ай-Петри можно будет увидеть на работе другого художника.

Фестиваль "Крымская весна" пройдёт на 13 московских площадках с 16 по 18 марта, включая "Зарядье", парк Горького и Тверскую площадь.

Напомним, картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Кража привлекла огромное количество желающих увидеть экспозицию художника.