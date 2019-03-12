"Этого планета ещё не видела". Опубликован тизер сериала "Чернобыль"

Компания HBO опубликовала тизер мини-сериала "Чернобыль". Он расскажет о технологической катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Создатели сериала заявили, что проект совместит элементы сразу нескольких жанров: военного фильма, хоррора и судебной драмы. Также авторы шоу планируют показать трагедию максимально реалистично.
Главную роль исполнил Джаред Харрис, известный по сериалам "Грань" и "Безумцы" и фильму "Шерлок Холмс: Игра теней" (профессор Мориарти). В сериале "Чернобыль" он играет Валерия Легасова — советского учёного, которому поручили расследовать катастрофу.
Премьера запланирована на 6 мая. Всего будет 5 серий.
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